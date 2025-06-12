Advertisement

عربي-دولي

البيان رقم 1 لهيئة الأركان الإيرانية: الرد سيكون رادعا

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1374427-638853944956295542.png
Doc-P-1374427-638853944956295542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت هيئة الأركان الإيرانية العامة البيان رقم 1، عقب الهجوم الإسرائيلي، أكدت فيه أن الرد على الآمرين والمنفذين والداعمين لهذا العمل الجبان سيكون رادعا وقويا ويجعلهم يندمون.
Advertisement
وجاء في البيان: "أدى العمل العدواني والمغامر للنظام الصهيوني في فجر يوم الجمعة، من خلال استهداف أجزاء من البلاد بما في ذلك مناطق مدنية وعسكرية، إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأعزاء، بمن فيهم النساء والأطفال، وعدد من قادة القوات المسلحة".
وأضاف: "إن مركز الاتصالات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إذ يدين بشدة هذا العدوان السافر من العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية، يؤكد، اقتداءً بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لأبناء الشعب الإيراني الشريف والمضحي والشجاع، أن رد جنودكم في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الآمرين والمنفذين والداعمين لهذا العمل الجبان سيكون رادعًا وقويًا ويجعلهم يندمون."
مواضيع ذات صلة
خامنئي يعلن تعيين حبيب الله سياري قائدا مؤقتا لهيئة الأركان الإيرانية خلفا لباقري
lebanon 24
13/06/2025 08:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدوّ ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج
lebanon 24
13/06/2025 08:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري إسرائيلي لنيويورك تايمز: استهداف هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني
lebanon 24
13/06/2025 08:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: نعتقد أن ردنا على المقترح الأميركي سيكون "معقولا"
lebanon 24
13/06/2025 08:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-06-13
01:13 | 2025-06-13
01:05 | 2025-06-13
01:00 | 2025-06-13
00:43 | 2025-06-13
00:37 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24