البيان رقم 1 لهيئة الأركان الإيرانية: الرد سيكون رادعا

أصدرت العامة البيان رقم 1، عقب الهجوم ، أكدت فيه أن الرد على الآمرين والمنفذين والداعمين لهذا العمل الجبان سيكون رادعا وقويا ويجعلهم يندمون.

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وجاء في البيان: "أدى العمل العدواني والمغامر للنظام في فجر يوم الجمعة، من خلال استهداف أجزاء من البلاد بما في ذلك مناطق مدنية وعسكرية، إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأعزاء، بمن فيهم النساء والأطفال، وعدد من قادة القوات المسلحة".

وأضاف: "إن في للقوات المسلحة، إذ يدين بشدة هذا العدوان السافر من العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية، يؤكد، اقتداءً بتوجيهات للقوات المسلحة، لأبناء الشعب الشريف والمضحي والشجاع، أن رد جنودكم في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الآمرين والمنفذين والداعمين لهذا العمل الجبان سيكون رادعًا وقويًا ويجعلهم يندمون."