السعودية تستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران: انتهاك للأعراف الدولية

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دعت ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان على .وأعربت في بيان، عن إدانتها للهجمات على إيران والتي تمس أمنها وسيادتها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.