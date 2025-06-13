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عربي-دولي
السعودية تستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران: انتهاك للأعراف الدولية
Lebanon 24
13-06-2025
|
00:43
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دعت
المملكة العربية السعودية
المجتمع الدولي
ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية تجاه وقف العدوان
الإسرائيلي
على
إيران
.
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وأعربت
المملكة
في بيان، عن إدانتها للهجمات
الإسرائيلية
على إيران والتي تمس أمنها وسيادتها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
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