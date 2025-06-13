بالصور.. هؤلاء هم أبرز القتلى الإيرانيين بالضربة الإسرائيلية

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اغتيال قائد اللواء حسين سلامي وحراسه في ذات الهجمات.



وكانت الإيرانية "إرنا" قد أفادت في وقت سابق بأن باقري على قيد الحياة ويتواجد في غرفة قيادة الحرب، إلا أن التلفزيون الرسمي أكد مقتله في التطورات الأخيرة. أعلن التلفزيون مقتل رئيس أركان القوات المسلحة ، اللواء محمد باقري، في الهجوم الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اغتيال قائد اللواء حسين سلامي وحراسه في ذات الهجمات.وكانت الإيرانية "إرنا" قد أفادت في وقت سابق بأن باقري على قيد الحياة ويتواجد في غرفة قيادة الحرب، إلا أن التلفزيون الرسمي أكد مقتله في التطورات الأخيرة.

في السياق، تضاربت المعلومات حول مقتل مستشار الإمام خامنئي، ورئيس المجلس القومي الإيراني، الأميرال على خشماني، الذي تعرض لاصابة خطيرة.





كما قُتل عدد من العلماء النوويين، من أبرزهم فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، ومحمد مهدي طهرانجي، الحرة الإسلامية في ، والعالم أحمد رضا ذو الفقاري.