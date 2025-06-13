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عربي-دولي

بالصور.. هؤلاء هم أبرز القتلى الإيرانيين بالضربة الإسرائيلية

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:13
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أعلن التلفزيون الإيراني مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية.
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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اغتيال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وحراسه في ذات الهجمات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قد أفادت في وقت سابق بأن باقري على قيد الحياة ويتواجد في غرفة قيادة الحرب، إلا أن التلفزيون الرسمي أكد مقتله في التطورات الأخيرة.
 
في السياق، تضاربت المعلومات حول مقتل مستشار الإمام خامنئي، ورئيس المجلس القومي الإيراني، الأميرال على خشماني، الذي تعرض لاصابة خطيرة.


كما قُتل عدد من العلماء النوويين، من أبرزهم فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، ومحمد مهدي طهرانجي، رئيس الجامعة الحرة الإسلامية في طهران، والعالم النووي أحمد رضا ذو الفقاري.
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