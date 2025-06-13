Advertisement

عربي-دولي

30 قتيلا بغرق قارب في الكونغو

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1374517-638854022339039364.jpg
Doc-P-1374517-638854022339039364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد سكان محليون ووسائل إعلام بمقتل ثلاثين شخصا على الأقل بينهم عدد من الطلاب جراء غرق قارب ركاب في مقاطعة إكواتور الواقعة شمال غرب الكونغو، وسط أحوال جوية بالغة السوء.
Advertisement

وقال مدير المنطقة، جوستين مبوتو، لوسائل إعلام محلية إن القارب كان يقل قرويين وبضائع عبر بحيرة تومبا في منطقة بيكورو عندما غرق مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أنه تم انتشال 30 جثة، ولا يزال المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث عن العديد من المفقودين.

وقال خوسيه إيبالاكا، وهو مسؤول حكومي رفيع متقاعد يقيم في بيكورو، لوكالة "أسوشيتد برس" إن ثلاثة من أقاربه كانوا من بين الثلاثين الذين تم تأكيد وفاتهم حتى الآن، وإن أقارب آخرين يشاركون في البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.
(روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية بغزة: 30 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
13/06/2025 12:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينة عربية مهددة بالغرق
lebanon 24
13/06/2025 12:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. انتشال جثث غرقى من بركة زراعية
lebanon 24
13/06/2025 12:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقاذ شخصَين من الغرق مقابل مرفأ صيدا التجاري القديم
lebanon 24
13/06/2025 12:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:19 | 2025-06-13
05:01 | 2025-06-13
04:58 | 2025-06-13
04:55 | 2025-06-13
04:30 | 2025-06-13
04:25 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24