30 قتيلا بغرق قارب في الكونغو

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أفاد سكان محليون ووسائل إعلام بمقتل ثلاثين شخصا على الأقل بينهم عدد من الطلاب جراء غرق قارب ركاب في مقاطعة إكواتور الواقعة ، وسط أحوال جوية بالغة السوء.المنطقة، جوستين مبوتو، لوسائل إعلام محلية إن القارب كان يقل قرويين وبضائع عبر بحيرة تومبا في منطقة بيكورو عندما غرق مساء أمس الأربعاء.وأضاف أنه تم انتشال 30 جثة، ولا يزال المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث عن العديد من المفقودين.وقال إيبالاكا، وهو مسؤول حكومي رفيع متقاعد يقيم في بيكورو، لوكالة "أسوشيتد برس" إن ثلاثة من أقاربه كانوا من بين الثلاثين الذين تم تأكيد وفاتهم حتى الآن، وإن أقارب آخرين يشاركون في البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين.(روسيا اليوم)