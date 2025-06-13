بالفيديو.. شاهدوا حجم الدمار الذي خلفته الضربات الإسرائيلية على طهران

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نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات توثق حجم الدمار الذي خلفته الضربات على العاصمة فجر اليوم الجمعة، حيث استهدف أحياء سكنية ومناطق حساسة.وأظهرت مقاطع مصورة عدة مبان سكنية تحولت إلى ركام وتضرر سيارات مدنية في شوارع العاصمة جراء القصف والانفجارات مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة.