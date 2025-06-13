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بالفيديو.. شاهدوا حجم الدمار الذي خلفته الضربات الإسرائيلية على طهران

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:48
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نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات توثق حجم الدمار الذي خلفته الضربات الإسرائيلية على العاصمة طهران فجر اليوم الجمعة، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي أحياء سكنية ومناطق حساسة.
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 وأظهرت مقاطع مصورة عدة مبان سكنية تحولت إلى ركام وتضرر سيارات مدنية في شوارع العاصمة جراء القصف والانفجارات مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة.

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