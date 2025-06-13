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غروسي: إيران أبلغت الدولية للطاقة الذرية بعدم تعرض محطة بوشهر النووية للهجوم

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:50
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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن سلطات إيران أبلغت الوكالة بأن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تتعرض لأي هجوم إسرائيلي.
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وأشار غروسي إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت كذلك الوكالة بأنه لم يتم تسجيل أي زيادة في الإشعاع في منشأة نطنز النووية.
ونقلت الوكالة على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي X عن غروسي القول: "أبلغت السلطات الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تكن هدفا للهجوم، ولم يتم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع في منشأة نطنز".
(روسيا اليوم)
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