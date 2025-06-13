غروسي: إيران أبلغت الدولية للطاقة الذرية بعدم تعرض محطة بوشهر النووية للهجوم

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قال رئيس ، إن سلطات أبلغت الوكالة بأن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تتعرض لأي هجوم إسرائيلي.وأشار غروسي إلى أن السلطات أبلغت كذلك الوكالة بأنه لم يتم تسجيل أي زيادة في الإشعاع في منشأة نطنز النووية.ونقلت الوكالة على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي X عن غروسي القول: "أبلغت السلطات الإيرانية، الذرية أن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تكن هدفا للهجوم، ولم يتم رصد أي زيادة في مستويات الإشعاع في منشأة نطنز".(روسيا اليوم)