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عيّنه خامنئي خلفا لباقري.. من هو حبيب الله سياري؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:25
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شددت القوات المسلحة الإيرانية الجمعة على أن "لا حدود" في الرد على إسرائيل عقب الضربات الواسعة النطاق التي شنّتها فجر اليوم الجمعة على مدن عدة ومنشآت نووية، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء.
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وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة "الآن وقد تجاوز النظام المحتل للقدس كل الخطوط الحمر... (لن تكون ثمة) حدود في الرد على هذه الجريمة".

وعيّن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الجمعة، حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني خلفا للواء محمد باقري.

وأعلن خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

من هو حبيب الله سياري؟
حبيب الله سياري هو أدميرال وقائد سابق للقوة البحرية في جيش إيران، وُلد عام 1955 في بوبندغان في مدينة فسا في محافظة فارس وسط إيران.

تولّى قيادة القوة البحرية للجيش من عام 2007 حتى عام 2017، ويشغل حالياً منصب مساعد رئيس الأركان للتنسيق في الجيش وعضو الهيئة التدريسية في جامعة الدفاع الوطني العليا.

سياري من جرحى الحرب الإيرانية-العراقية بنسبة عجز تبلغ 75%، وقد نال وسام "فتح" من الدرجة الأولى مؤخراً، واليوم 13 حزيران 2025، تم تعيينه قائداً مؤقتا لأركان العامة للجيش الإيراني.(العربية)




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