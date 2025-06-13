عيّنه خامنئي خلفا لباقري.. من هو حبيب الله سياري؟

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شددت القوات المسلحة الجمعة على أن "لا حدود" في الرد على عقب الضربات الواسعة النطاق التي شنّتها فجر اليوم الجمعة على مدن عدة ومنشآت نووية، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء.وقالت العامة للقوات المسلحة "الآن وقد تجاوز النظام المحتل للقدس كل الخطوط الحمر... (لن تكون ثمة) حدود في الرد على هذه الجريمة".وعيّن المرشد الأعلى في ، اليوم الجمعة، حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش خلفا للواء محمد باقري.وأعلن ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من والعلماء في الهجوم فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.من هو حبيب الله سياري؟حبيب الله سياري هو أدميرال وقائد سابق للقوة البحرية في جيش إيران، وُلد عام 1955 في بوبندغان في مدينة فسا في محافظة فارس وسط إيران.تولّى قيادة القوة البحرية للجيش من عام 2007 حتى عام 2017، ويشغل حالياً منصب مساعد للتنسيق في الجيش وعضو الهيئة التدريسية في جامعة الدفاع الوطني .سياري من جرحى الحرب الإيرانية-العراقية بنسبة عجز تبلغ 75%، وقد نال وسام "فتح" من الدرجة الأولى مؤخراً، واليوم 13 حزيران 2025، تم تعيينه قائداً مؤقتا لأركان العامة للجيش الإيراني.(العربية)