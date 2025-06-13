"نووية".. هذا مصير منشأة نطنز الإيرانية بعد "هجوم إسرائيل"

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تضرر منشأة نطنز النووية إبان الهجوم الذي شنته ، اليوم الجمعة، على .

Advertisement

وتضاربت التقارير بشأن الخسائر التي مُنيت بها المنشأة، إذ قالت إحداها إنه جرى تدميرها، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن الموقع مُنيَ بأضرار كبيرة لكنه لم يُدمّر بالكامل.

من جهتها، قالت صحيفة " " إن "منشأة نطنز تمثل أحد رموز البرنامج النووي ".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله: "ما كُنا لنهاجم المنشأة لو لم نكن واثقين من قدرتنا العملياتية الكاملة على تنفيذ المهمة".

إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنَّ "منشأة نطنز النووية تضررت بشدة"، ف يحين قال أكبر صالحي، وإنفاذ القانون في محافظة أصفهان الإيرانية: "على الرغم من الهجوم الذي وقع، لم تقع إصابات في موقع نطنز النووي".

أيضاً، قالت الإيرانية إنه "لا يوجد تسرب للتلوث الإشعاعي أو الكيميائي خارج منشأة نطنز، في وسط البلاد"، وأضافت: "لا توجد تقارير عن إصابات بين موظفينا العاملين في المنشأة".