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عربي-دولي

"نووية".. هذا مصير منشأة نطنز الإيرانية بعد "هجوم إسرائيل"

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:30
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تضرر منشأة نطنز النووية الإيرانية إبان الهجوم الذي شنته إسرائيل، اليوم الجمعة، على إيران.
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وتضاربت التقارير بشأن الخسائر التي مُنيت بها المنشأة، إذ قالت إحداها إنه جرى تدميرها، فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن الموقع النووي مُنيَ بأضرار كبيرة لكنه لم يُدمّر بالكامل.
 
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "منشأة نطنز تمثل أحد رموز البرنامج النووي الإيراني".
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله: "ما كُنا لنهاجم المنشأة لو لم نكن واثقين من قدرتنا العملياتية الكاملة على تنفيذ المهمة".
 
إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنَّ "منشأة نطنز النووية تضررت بشدة"، ف يحين قال أكبر صالحي، نائب وزير الدفاع وإنفاذ القانون في محافظة أصفهان الإيرانية: "على الرغم من الهجوم الذي وقع، لم تقع إصابات في موقع نطنز النووي". 
 
أيضاً، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه "لا يوجد تسرب للتلوث الإشعاعي أو الكيميائي خارج منشأة نطنز، في وسط البلاد"، وأضافت: "لا توجد تقارير عن إصابات بين موظفينا العاملين في المنشأة".
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