إيران تندّد بصمت الوكالة الذرية بعد الضربات الإسرائيلية

Advertisement

نددت المنظمة للطاقة الذرية اليوم بـ"صمت" بعد الضربات على الجمهورية الإسلامية، فيما ردت الهيئة التابعة للأمم المتحدة بعيد صدور هذه الانتقادات مؤكدة أن المنشآت النووية "يجب ألا تهاجم أبدا".واعتبرت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن "صمت الوكالة هو بمثابة تعاون مع "، مشيرة إلى أن "الضربات الإسرائيلية هزيمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب إخفاقاتها التي لا يمكن تبريرها".