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عربي-دولي
إيران تندّد بصمت الوكالة الذرية بعد الضربات الإسرائيلية
Lebanon 24
13-06-2025
|
05:22
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نددت المنظمة
الإيرانية
للطاقة الذرية اليوم بـ"صمت"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بعد الضربات
الإسرائيلية
على الجمهورية الإسلامية، فيما ردت الهيئة التابعة للأمم المتحدة بعيد صدور هذه الانتقادات مؤكدة أن المنشآت النووية "يجب ألا تهاجم أبدا".
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واعتبرت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن "صمت الوكالة هو بمثابة تعاون مع
الكيان الصهيوني
"، مشيرة إلى أن "الضربات الإسرائيلية هزيمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب إخفاقاتها التي لا يمكن تبريرها".
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