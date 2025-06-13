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عربي-دولي

بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران.. بيان لمجلس التعاون الخليجي

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:54
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجر الجمعة ضد إيران.
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ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات الإسرائيلية على إيران بأنها تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي. (روسيا اليوم) 
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