بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران.. بيان لمجلس التعاون الخليجي

أعرب لمجلس التعاون لدول جاسم محمد البديوي عن إدانة واستنكار للاعتداءات التي شنها سلاح الجو فجر الجمعة ضد .

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ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول العربية الهجمات الإسرائيلية على إيران بأنها تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق .



وطالب البديوي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي. (روسيا اليوم)