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عربي-دولي

جراء الهجوم الإسرائيلي... إصابة مستشار خامنئي!

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:07
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 أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي علي شمخاني أُصيب في الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى  أُصيب في الهجوم الذي شنه الكيان الاسرائيلي اليوم" .
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