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عربي-دولي

"إعلان حرب"... هكذا وصفت إيران الهجوم الإسرائيلي!

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:12
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وصفت إيران الهجمات الإسرائيلية على منشآتها العسكرية والنووية اليوم، بأنها "إعلان حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم بأنه "إعلان حرب"، ودعا "مجلس الأمن إلى التحرك على الفور"، وفقا للوزارة.
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