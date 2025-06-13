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عربي-دولي

بعد هجوم إسرائيل.. دولة قريبة من إيران تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:16
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قال مسؤولون إن باكستان قامت، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ونشرت طائرات مقاتلة بالقرب من منشآتها النووية ومن حدود البلاد مع إيران، بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
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وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".
 
وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأميركية في العاصمة إسلام أباد والقنصليات الدبلوماسية الأميركية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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