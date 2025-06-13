بعد هجوم إسرائيل.. دولة قريبة من إيران تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية

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قال مسؤولون إن باكستان قامت، اليوم الجمعة، بتفعيل ونشرت طائرات مقاتلة بالقرب من منشآتها النووية ومن حدود البلاد مع ، بعدما شنت هجمات على المنشآت النووية .وقال مسؤول استخباراتي لوكالة "د ب أ" إن "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".