ترامب يُحذر إيران: لإبرام اتفاق قبل فوات الأوان

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وجه الرئيس الأميركي تحذيرًا شديد اللهجة إلى ، داعيًا إلى "إبرام اتفاق" قبل أن "يفوت الأوان"، وذلك في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف مواقع نووية إيرانية حساسة وأدى إلى مقتل مسؤولين كبار في النظام.وكتب في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "لقد حدثت بالفعل خسائر كبيرة في الأرواح ودمار واسع، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه الهجمات، خاصة أن الهجمات التالية المخطط لها ستكون أكثر وحشية."وأضاف: "على إيران أن تبرم اتفاقًا، قبل ألا يبقى شيء (...) منحنا إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق". (سكاي نيوز عربية)