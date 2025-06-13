تصعيد روسي جديد.. موسكو تعلن السيطرة على قرى جديدة في سومي ودونيتسك

Advertisement

وأكدت السيطرة على قرية يابلونيفكا، على بُعد حوالي 9 كيلومترات من الحدود الروسية، في مسعى لإنشاء ما أسماه الرئيس "منطقة عازلة" داخل الأراضي .وأعلنت الروسية أيضا أن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في .وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات التابعة لها، سيطرت بلدتي وكوبتيفو، في دونيتسك، بعد عمليات قتالية مركزة.