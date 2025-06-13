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عربي-دولي

تصعيد روسي جديد.. موسكو تعلن السيطرة على قرى جديدة في سومي ودونيتسك

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:40
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أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على قرية أخرى في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا وبلدتين جديدتين في دونيتسك، حيث صعّدت موسكو هجومها في الأسابيع الأخيرة.
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية يابلونيفكا، على بُعد حوالي 9 كيلومترات من الحدود الروسية، في مسعى لإنشاء ما أسماه الرئيس فلاديمير بوتين "منطقة عازلة" داخل الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن قواتها سيطرت على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات التابعة لها، سيطرت بلدتي كومار وكوبتيفو، في دونيتسك، بعد عمليات قتالية مركزة.

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