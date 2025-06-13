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حتّى الآن... هذه حصيلة الإصابات في إيران جراء الغارات الإسرائيليّة

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:30
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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن مقتل 78 إيرانيا وإصابة 329 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في محافظة طهران.
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وكانت مصادر لوكالة "رويترز" كشفت أن ما لا يقل عن 20 قائدا إيرانيا قتلوا في الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة على إيران. (روسيا اليوم)
 
 
 
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