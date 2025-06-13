حتّى الآن... هذه حصيلة الإصابات في إيران جراء الغارات الإسرائيليّة

أفادت وكالة أنباء "فارس" ، عن مقتل 78 إيرانيا وإصابة 329 آخرين في الهجمات على المناطق السكنية في .

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وكانت مصادر لوكالة " " كشفت أن ما لا يقل عن 20 قائدا إيرانيا قتلوا في الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة على . (روسيا اليوم)