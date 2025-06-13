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عربي-دولي

إنفجارات وصفارات إنذار... ما الذي يجري في مستوطنات قريبة من لبنان؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:13
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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات عدة في محيطها عند الحدود مع لبنان
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وعُلم أن أصوات الإنفجارات التي تُسمع عند الحدود اللبنانية ناجمة عن إنفجار صواريخ إعتراضية. 
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