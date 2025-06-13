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عربي-دولي

إيران تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجمات الإسرائيلية

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:33
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قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة لبحث الضربات الإسرائيلية على إيران.
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وأضاف المصدر: "من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (22:00 بتوقيت موسكو) اليوم، لبحث الضربات الإسرائيلية ضد إيران".

في وقت سابق، ذكرت وكالة IRNA للأنباء أن إيران طلبت عقد جلسة طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية الشديدة ضد الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

ونقلت الوكالة عن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "إيران أرسلت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بإدانة الهجوم الإسرائيلي وطلبت أيضا عقد اجتماع طارئ للمجلس".

ويشار إلى أن إسرائيل شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.
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