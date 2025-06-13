إيران تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجمات الإسرائيلية

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وأضاف المصدر: "من المتوقع أن يعقد مجلس اجتماعا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (22:00 بتوقيت موسكو) اليوم، لبحث الضربات الإسرائيلية ضد إيران".في وقت سابق، ذكرت وكالة IRNA للأنباء أن إيران طلبت عقد جلسة طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية الشديدة ضد الأراضي فجر اليوم.ونقلت الوكالة عن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "إيران أرسلت رسالة عاجلة إلى الدولي تطالبه بإدانة الهجوم وطلبت أيضا عقد اجتماع طارئ للمجلس".ويشار إلى أن شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.