العراق يرفع شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل!

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أعلن اليوم رفع شكوى رسمية إلى ضد اسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب فيما وصفه بأنه "تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق ".ودانت في بيان اوردته وكالة "فرانس برس"، "قيام بخرق الأجواء واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مطالبة " ... باستخدام صلاحياته لردع الكيان ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات". وقالت مصادر أمنية ل"فرانس برس" إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.