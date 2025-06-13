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العراق يرفع شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل!

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:40
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 أعلن العراق اليوم رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران فيما وصفه بأنه "تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
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ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان  اوردته وكالة "فرانس برس"، "قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مطالبة "مجلس الأمن ... باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات". وقالت مصادر أمنية ل"فرانس برس" إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.
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