نتنياهو يواصل التنسيق مع قادة العالم بعد التصعيد في إيران

Advertisement

أعلن مكتب ، أنه من المتوقع أن يجري بنيامين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي ، وغيرهم من بشأن .مكتب نتنياهو: سيتحدث مع وترامب وقادة العديد من الدول بشأن الهجوم على إيرانوقال مكتب نتنياهو إنه أجرى بالفعل محادثات مع قادة العالم، بما في ذلك المستشار الألماني ورئيس وزراء الهند ورئيس .وقال مكتب رئيس الوزراء إنه من المتوقع أن يتحدث مع وبوتين ورئيس الوزراء كير ستارمر في القريب.وقال البيان إن "القادة أظهروا تفهما لاحتياجات الدفاعية ضد تهديد تدمير إيران، وقال رئيس الوزراء إنه سيواصل الاتصال المستمر معهم في الأيام المقبلة".