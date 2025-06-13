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عربي-دولي

نتنياهو يواصل التنسيق مع قادة العالم بعد التصعيد في إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:52
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يجري بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيرهم من القادة بشأن إيران.
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مكتب نتنياهو: سيتحدث مع بوتين وترامب وقادة العديد من الدول بشأن الهجوم على إيران

وقال مكتب نتنياهو إنه أجرى بالفعل محادثات مع قادة العالم، بما في ذلك المستشار الألماني ورئيس وزراء الهند ورئيس فرنسا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه من المتوقع أن يتحدث مع ترامب وبوتين ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المستقبل القريب.

وقال البيان إن "القادة أظهروا تفهما لاحتياجات إسرائيل الدفاعية ضد تهديد تدمير إيران، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيواصل الاتصال المستمر معهم في الأيام المقبلة".
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