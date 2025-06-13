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عربي-دولي

عيّنه خامنئي بعد اغتيال سلامي... من هو محمد باكبور؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:31
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بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الضربة الإسرائيلية التي وجهت داخل إيران، أصدر المرشد الأعلى قرارا بتعيين محمد باكبور قائدا للحرس الثوري خلفا للواء سلامي. 
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واللواء محمد باكبور وُلد عام 1961 في مدينة أراك، ويُعد من أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، حيث عُرف بدوره العسكري خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وتولى باكبور منصب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني من عام 2009 حتى 2023، وشارك في عمليات مرتبطة بتدخل إيران في سوريا والعراق.

وفي عام 2023، كُلف باكبور بقيادة وحدة متقدمة تُعرف بالقيادة العامة للعمليات الخاصة، وهي وحدة تركز على العمليات غير التقليدية والردع الإقليمي. (العربية) 
 
 
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