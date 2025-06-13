عيّنه خامنئي بعد اغتيال سلامي... من هو محمد باكبور؟

بعد مقتل قائد حسين سلامي في الضربة التي وجهت داخل ، أصدر المرشد الأعلى قرارا بتعيين محمد باكبور قائدا للحرس الثوري خلفا للواء سلامي.

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واللواء محمد باكبور وُلد عام 1961 في مدينة أراك، ويُعد من أبرز قادة ، حيث عُرف بدوره العسكري خلال الحرب .



وتولى باكبور منصب قائد في الحرس الثوري الإيراني من عام 2009 حتى 2023، وشارك في عمليات مرتبطة بتدخل إيران في والعراق.



وفي عام 2023، كُلف باكبور بقيادة وحدة متقدمة تُعرف بالقيادة العامة للعمليات الخاصة، وهي وحدة تركز على العمليات غير التقليدية والردع الإقليمي. (العربية)