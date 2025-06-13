عراقجي: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب إيران

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في رسالة لمجلس الأمن: إسرائيل ستندم بشدة على عدوانها المتهور وسوء تقديرهاوذكر : "سنتصرف لحماية سيادتنا وشعبنا وأمننا وسنرد بحزم وتناسب على أفعال إسرائيل غير القانونية والجبانة".وأضاف عراقجي: "عدم الرد على إسرائيل سيؤدي إلى تشجيعها وإثارة مزيد من الفوضى" مشيرا إلى أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء".ودعا وزير الخارجية الإيراني والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة "عدوان إسرائيل".