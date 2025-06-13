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عربي-دولي
عراقجي: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب إيران
Lebanon 24
13-06-2025
|
10:33
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قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
في رسالة لمجلس الأمن إن
إسرائيل
ستندم بشدة على عدوانها المتهور وسوء تقديرها الجسيم، داعيا المجلس إلى إدانة "عدوان إسرائيل".
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وزير الخارجية
الإيراني
في رسالة لمجلس الأمن: إسرائيل ستندم بشدة على عدوانها المتهور وسوء تقديرها
وذكر
عراقجي
: "سنتصرف لحماية سيادتنا وشعبنا وأمننا وسنرد بحزم وتناسب على أفعال إسرائيل غير القانونية والجبانة".
وأضاف عراقجي: "عدم الرد على إسرائيل سيؤدي إلى تشجيعها وإثارة مزيد من الفوضى" مشيرا إلى أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء".
ودعا وزير الخارجية الإيراني
مجلس الأمن
والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة "عدوان إسرائيل".
وكان عراقجي أكد أن الهجوم
الإسرائيلي
لم يكن ليحدث على بلاده "لولا الضوء الأخضر من
الولايات المتحدة
".
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