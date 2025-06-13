إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في البحر المتوسط إثر الهجمات على إيران

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أعلن ، كوهين، إغلاق أكبر حقل غاز طبيعي لديها في مؤقتًا.ويأتي إغلاق حقل "ليفياثان" البحري عقب مخاوف أمنية بعد الهجوم الإسرائيلي على وتعهد بالرد. كما أوقفت شركة Energean Plc إنتاجها من بناءً على أوامر من الوزارة، في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية.ومن المرجح أن تؤثر هذه الاضطرابات على إمدادات الغاز في المنطقة، لا سيما إلى مصر، في وقت يتزايد فيه الطلب على الغاز في البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وإذا طال أمد تراجع الإمدادات ، فقد تضطر إلى تسريع عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في . وقد ارتفعت أسعار الغاز في بنسبة وصلت إلى 6.6%، وفقا لوكالة .ويُدار حقل "ليفياثان" في شرق البحر المتوسط من قبل شركة "شيفرون" (Chevron Corp)، ويزود الغاز المستهلكين المحليين وأيضًا الدول المجاورة مثل ومصر. في المقابل، يلبي حقل "كاريش" التابع لشركة Energean الطلب المحلي فقط. ولم يتضح بعد ما إذا كان حقل "تمار"، الذي تديره أيضًا شيفرون، قد تم تعليقه هو الآخر.وأحالت شركة شيفرون الأسئلة إلى الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن "موظفينا ومنشآتنا في أمان".