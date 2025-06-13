إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في البحر المتوسط إثر الهجمات على إيران

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي
، إيلي
كوهين، إغلاق أكبر حقل غاز طبيعي لديها في البحر المتوسط
مؤقتًا.
ويأتي إغلاق حقل "ليفياثان" البحري عقب مخاوف أمنية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
وتعهد طهران
بالرد. كما أوقفت شركة Energean Plc إنتاجها من الغاز
بناءً على أوامر من الوزارة، في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية.
ومن المرجح أن تؤثر هذه الاضطرابات على إمدادات الغاز في المنطقة، لا سيما إلى مصر، في وقت يتزايد فيه الطلب على الغاز في البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وإذا طال أمد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
، فقد تضطر القاهرة
إلى تسريع عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في الأسواق العالمية
. وقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا
بنسبة وصلت إلى 6.6%، وفقا لوكالة بلومبرغ
.
ويُدار حقل "ليفياثان" في شرق البحر المتوسط من قبل شركة "شيفرون" (Chevron Corp)، ويزود الغاز المستهلكين المحليين وأيضًا الدول المجاورة مثل الأردن
ومصر. في المقابل، يلبي حقل "كاريش" التابع لشركة Energean الطلب المحلي في إسرائيل
فقط. ولم يتضح بعد ما إذا كان حقل "تمار"، الذي تديره أيضًا شيفرون، قد تم تعليقه هو الآخر.
وأحالت شركة شيفرون الأسئلة إلى وزارة الطاقة
الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن "موظفينا ومنشآتنا في أمان".