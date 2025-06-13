بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل

نواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخنا. لقد كشفنا خطة إيران لتدمير إسرائيل، وهي خطة ملموسة جمعنا تفاصيلها من خلال تحليل مواد استخبارية عديدة على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الحرب.

هذه المواد أظهرت أن النظام الإيراني لا يكتفي بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بل يعمل أيضًا على… pic.twitter.com/WHtVe26HFT — (@AvichayAdraee) June 13, 2025 Advertisement

"نواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخنا. لقد كشفنا خطة لتدمير ، وهي خطة ملموسة جمعنا تفاصيلها من خلال تحليل مواد استخبارية عديدة على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الحرب".تابع: "هذه المواد أظهرت أن النظام لا يكتفي بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بل يعمل أيضًا على إنتاج عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المسيّرة بالإضافة إلى تنسيق متكامل مع اذرعته كحماس وحزب الله لشن هجوم من عدة جبهات".ختم: "هذه الحقائق لا تترك أمامنا خيارًا سوى الوقوف بقوة، بفخر، وبتصميم لا يتزعزع. جيشنا، بقيادته وشجاعته، يثبت للعالم أننا شعب لا يُهزم".