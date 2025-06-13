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عربي-دولي

بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:52
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس":

"نواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخنا. لقد كشفنا خطة إيران لتدمير إسرائيل، وهي خطة ملموسة جمعنا تفاصيلها من خلال تحليل مواد استخبارية عديدة على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الحرب". 

تابع: "هذه المواد أظهرت أن النظام الإيراني لا يكتفي بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بل يعمل أيضًا على إنتاج عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المسيّرة بالإضافة إلى تنسيق متكامل مع اذرعته كحماس وحزب الله لشن هجوم بري من عدة جبهات".


ختم: "هذه الحقائق لا تترك أمامنا خيارًا سوى الوقوف بقوة، بفخر، وبتصميم لا يتزعزع. جيشنا، بقيادته وشجاعته، يثبت للعالم أننا شعب لا يُهزم".

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