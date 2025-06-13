بالفيديو... أدرعي يزعم كشف خطة إيران لتدمير إسرائيل

نواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخنا. لقد كشفنا خطة إيران لتدمير إسرائيل، وهي خطة ملموسة جمعنا تفاصيلها من خلال تحليل مواد استخبارية عديدة على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الحرب.
هذه المواد أظهرت أن النظام الإيراني لا يكتفي بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بل يعمل أيضًا على… pic.twitter.com/WHtVe26HFT
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
نواجه واحدة من أكبر التحديات في تاريخنا. لقد كشفنا خطة إيران لتدمير إسرائيل، وهي خطة ملموسة جمعنا تفاصيلها من خلال تحليل مواد استخبارية عديدة على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ بداية الحرب.
هذه المواد أظهرت أن النظام الإيراني لا يكتفي بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بل يعمل أيضًا على… pic.twitter.com/WHtVe26HFT