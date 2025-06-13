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آخر خبر.. إسرائيل قتلت "قائد فيلق القدس" الإيراني بهجوم اليوم

Lebanon 24
13-06-2025 | 12:05
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كشف مسؤولون إيرانيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، قُتل اليوم إبان الغارات الإسرائيلية على إيران.
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وانضمّ قاآني إلى قائمة طويلة من كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية الذين قُتلوا في عملية الاغتيال الإسرائيلية صباح اليوم، بمن فيهم رئيس الأركان الإيراني، رولام علي رشيد، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.
 
ويُعدُّ فيلق القدس الذراع العملياتي للحرس الثوري الإيراني خارج البلاد، ويتبع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي يدعم عملياته ويموله مالياً.
 
ويُعدّ فيلق القدس الذراع العملياتي لتصدير الثورة، وهو مسؤول عن إنشاء فروع إيرانية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. 
 
ودعم "الفيلق" على مر السنين حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات الإيرانية في سوريا والعراق، والتي أصبحت مجتمعةً حلقةً من النار تُحيط بإسرائيل. 
 
كذلك، كان فيلق القدس مسؤولاً عن تنفيذ هجمات في الخارج، بما في ذلك تلك الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين.
 
وعُيّن قاآني قائدًا لفيلق القدس عام 2020 بعد مقتل القائد السابق للفيلق قاسم سليماني، في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقرب من مطار بغداد. 



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