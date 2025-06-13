آخر خبر.. إسرائيل قتلت "قائد فيلق القدس" الإيراني بهجوم اليوم

كشف مسؤولون إيرانيون لصحيفة " تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة، أن قائد فيلق إسماعيل قاآني، قُتل اليوم إبان على .

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وانضمّ قاآني إلى قائمة طويلة من كبار الشخصيات العسكرية الذين قُتلوا في عملية الاغتيال الإسرائيلية صباح اليوم، بمن فيهم رئيس الأركان ، رولام علي رشيد، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

ويُعدُّ فيلق القدس الذراع العملياتي للحرس الثوري الإيراني خارج البلاد، ويتبع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي يدعم عملياته ويموله مالياً.

ويُعدّ فيلق القدس الذراع العملياتي لتصدير الثورة، وهو مسؤول عن إنشاء فروع إيرانية والحفاظ عليها في جميع أنحاء وخارجه.

ودعم "الفيلق" على مر السنين في ، والحوثيين في اليمن، والجماعات الإيرانية في والعراق، والتي أصبحت مجتمعةً حلقةً من النار تُحيط بإسرائيل.

كذلك، كان فيلق القدس مسؤولاً عن تنفيذ هجمات في الخارج، بما في ذلك تلك الموجهة ضد مواطنين إسرائيليين.

وعُيّن قاآني قائدًا لفيلق القدس عام 2020 بعد مقتل القائد السابق للفيلق سليماني، في غارة جوية نفذتها بأوامر من الرئيس الأميركي بالقرب من مطار بغداد.





