ماكرون: هذه مرحلة جديدة في الحرب الدائرة في المنطقة

أكد ، مساء اليوم الجمعة، أن " لم تشارك في تنفيذ" الضربات التي شُنت ضد ، مرجحاً أن تستمر .

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وقال خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، إن "هذه مرحلة جديدة في الحرب الدائرة في المنطقة"، ولكنه اعتبر أن "هناك خطر في حال امتلاك قنبلة نووية".

وتابع: "لا يمكننا أن نعيش في عالم تمتلك فيه إيران القنبلة الذرية".