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عربي-دولي

ماكرون: هذه مرحلة جديدة في الحرب الدائرة في المنطقة

Lebanon 24
13-06-2025 | 13:51
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، أن "فرنسا لم تشارك في تنفيذ" الضربات التي شُنت ضد إيران، مرجحاً أن تستمر الغارات الإسرائيلية.
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وقال خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، إن "هذه مرحلة جديدة في الحرب الدائرة في المنطقة"، ولكنه اعتبر أن "هناك خطر في حال امتلاك طهران قنبلة نووية".
 
 
وتابع: "لا يمكننا أن نعيش في عالم تمتلك فيه إيران القنبلة الذرية".
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