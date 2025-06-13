بعد "هجوم الفجر".. إيران تقصف إسرائيل بالصواريخ

أعلن الجيش ، مساء الجمعة، رصد صواريخ أُطلقت من داخل الأراضي باتجاه ، في تطور خطير ينذر بتوسع المواجهة بين الجانبين.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تعمل على "اعتراض التهديد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوعية الصواريخ أو مواقع سقوطها المحتملة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تعمل على "اعتراض التهديد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوعية الصواريخ أو مواقع سقوطها المحتملة.



ودعا الجيش السكان في مختلف أنحاء البلاد إلى دخول الأماكن المحمية والملاجئ فورًا والبقاء فيها حتى إشعار آخر. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع عمود من الدخان الأبيض في . ولم يتسن معرفة طبيعة الدخان وما إذا كان نتيجة سقوط صاروخ إيراني.





وبحسب شاهد من وكالة ، دوّت من هجمات جوية في كل من تل أبيب والقدس، في وقت متزامن مع إعلان الجيش عن الهجوم .



ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل ، بينها منشأة نطنز وأهداف في أصفهان وطهران.