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عربي-دولي

بعد "هجوم الفجر".. إيران تقصف إسرائيل بالصواريخ

Lebanon 24
13-06-2025 | 14:38
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد صواريخ أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تطور خطير ينذر بتوسع المواجهة بين الجانبين.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على "اعتراض التهديد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوعية الصواريخ أو مواقع سقوطها المحتملة.

ودعا الجيش السكان في مختلف أنحاء البلاد إلى دخول الأماكن المحمية والملاجئ فورًا والبقاء فيها حتى إشعار آخر. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع عمود من الدخان الأبيض في تل أبيب. ولم يتسن معرفة طبيعة الدخان وما إذا كان نتيجة سقوط صاروخ إيراني.


وبحسب شاهد من وكالة رويترز، دوّت صفارات الإنذار من هجمات جوية في كل من تل أبيب والقدس، في وقت متزامن مع إعلان الجيش عن الهجوم الإيراني.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، بينها منشأة نطنز وأهداف في أصفهان وطهران.
 
 
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