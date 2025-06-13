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عربي-دولي

إيران تعلن إسقاط طائرتين لإسرائيل وتنفيذ عملية "أسر".. وتل أبيب تعلق

Lebanon 24
13-06-2025 | 15:07
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أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الدفاع الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين إسرائيليتين فوق إيران، متحدثة عن حصول عملية أسر طالت قائدة إحدى هاتين الطائرتين.
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في المقابل، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التقارير الإيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية وأسر الطيار، معلناً أن هذا الأمر عارٍ من الصحة.
 
ويتزامن هذا الكلام مع شن إيران هجمات صاروخية مكثفة باتجاه إسرائيل، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت إيران، فجر الجمعة.
 
وأطلقت طهران دفعات كبيرة من الصواريخ نحو إسرائيل، ما أسفر عن وقوع أضرار في مختلف المناطق لاسيما في تل أبيب، فيما أفيد عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين.
 
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