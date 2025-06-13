إيران تعلن إسقاط طائرتين لإسرائيل وتنفيذ عملية "أسر".. وتل أبيب تعلق

أعلنت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوية الإيرانية أسقطت طائرتين إسرائيليتين فوق ، متحدثة عن حصول عملية أسر طالت قائدة إحدى هاتين الطائرتين.

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في المقابل، نفى متحدث باسم الجيش التقارير الإيرانية عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية وأسر الطيار، معلناً أن هذا الأمر عارٍ من الصحة.

ويتزامن هذا الكلام مع شن إيران هجمات صاروخية مكثفة باتجاه ، وذلك رداً على التي طالت إيران، فجر الجمعة.

وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ نحو إسرائيل، ما أسفر عن وقوع أضرار في مختلف المناطق لاسيما في ، فيما أفيد عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين.