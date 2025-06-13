خامنئي: إيران ستجعل نظام إسرائيل في حالة من "البؤس"

قال ، ، اليوم الجمعة، إن "القوات المسلحة ستجعل النظام يعيش في حالة من البؤس"، مؤكداً أن لن تتهاون في الرد على الاعتداءات الأخيرة.

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وفي بيان له، قال : "لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن، وسنجعل النظام في بائسا"، واصفا الهجوم بأنه كشف عن "الطبيعة الدنيئة للكيان ". وفي بيان له، قال : "لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن، وسنجعل النظام في بائسا"، واصفا الهجوم بأنه كشف عن "الطبيعة الدنيئة للكيان ".



وفي وقت سابق توعد المرشد الإيراني في بيان نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء، برد قاسٍ على الهجمات التي استهدفت بلاده، قائلا: "النظام الإسرائيلي لن يفلت من العقاب بعد هذه الجريمة"، مشدداً على أن "إسرائيل كتبت مصيراً مظلماً لنفسها بهذا الاعتداء، وستواجه تبعاته حتماً".



وأكد خامنئي أن "اليد القوية لقواتنا المسلحة ستنال من المعتدي"، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من والعلماء الإيرانيين.





من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد شكارجي، للتلفزيون الرسمي، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة ستدفعان الثمن غاليًا"، موضحاً أن "العدو الصهيوني، وبدعم من أميركا، نفذ عدوانًا استهدف مناطق سكنية في ".



وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء قد نقلت عن شكارجي قوله إن هذا الهجوم لن يمرّ دون رد، مؤكداً استعداد القوات المسلحة للرد في الزمان والمكان المناسبين.