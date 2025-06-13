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عربي-دولي

خامنئي: إيران ستجعل نظام إسرائيل في حالة من "البؤس"

Lebanon 24
13-06-2025 | 13:46
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن "القوات المسلحة الإيرانية ستجعل النظام في إسرائيل يعيش في حالة من البؤس"، مؤكداً أن طهران لن تتهاون في الرد على الاعتداءات الأخيرة.
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وفي بيان له، قال خامنئي: "لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن، وسنجعل النظام في إسرائيل بائسا"، واصفا الهجوم الإسرائيلي بأنه كشف عن "الطبيعة الدنيئة للكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق توعد المرشد الإيراني في بيان نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء، برد قاسٍ على الهجمات التي استهدفت بلاده، قائلا: "النظام الإسرائيلي لن يفلت من العقاب بعد هذه الجريمة"، مشدداً على أن "إسرائيل كتبت مصيراً مظلماً لنفسها بهذا الاعتداء، وستواجه تبعاته حتماً".

وأكد خامنئي أن "اليد القوية لقواتنا المسلحة ستنال من المعتدي"، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.


من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكارجي، للتلفزيون الرسمي، بأن "إسرائيل والولايات المتحدة ستدفعان الثمن غاليًا"، موضحاً أن "العدو الصهيوني، وبدعم من أميركا، نفذ عدوانًا استهدف مناطق سكنية في إيران".

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء قد نقلت عن شكارجي قوله إن هذا الهجوم لن يمرّ دون رد، مؤكداً استعداد القوات المسلحة للرد في الزمان والمكان المناسبين.
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