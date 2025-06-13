حالة استعداد في السعودية لمواجهة أي طوارئ نووية وإشعاعية محتملة

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أكدت النووية والإشعاعية ، مساء اليوم الجمعة، أن المستويات الإشعاعية في في مستوياتها الطبيعية، وأن مركز عمليات الطوارئ النووية يتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة.

ولفتت الهيئة في بيان، أن المركز يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة استباقيا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية.



وذكرت أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة.

كما شددت على أنه لن يكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها.