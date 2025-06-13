مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في اعتراض "صواريخ إيران"

قال مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي يساعد في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها ردا على هجوم .

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وأوضح المسؤول أن نقلت أصولا عسكرية أقرب إلى إسرائيل بهدف المساعدة في عمليات الاعتراض الصاروخي وتعزيز حماية القواعد في المنطقة بشكل أفضل.





وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤول تفاصيل كيفية تقديم الدعم، استخدمت الولايات المتحدة، في هجمات سابقة، مقاتلات تابعة لسلاح الجو ومدمرات بحرية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي لاعتراض الصواريخ. وأوضح المسؤول أن نقلت أصولا عسكرية أقرب إلى إسرائيل بهدف المساعدة في عمليات الاعتراض الصاروخي وتعزيز حماية القواعد في المنطقة بشكل أفضل.وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤول تفاصيل كيفية تقديم الدعم، استخدمت الولايات المتحدة، في هجمات سابقة، مقاتلات تابعة لسلاح الجو ومدمرات بحرية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي لاعتراض الصواريخ.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة " إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن يناقش الرد على الهجوم الصاروخي .

وأفاد الإعلام الرسمي في ليل الجمعة أن المجال الجوي الإيراني سيبقى مغلقا حتى السبت عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران ورد طهران الصاروخي عليه.



ونقلت الرسمية إرنا أن "هيئة الطيران المدني أعلنت في إشعارات للطيران أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقا حتى السبت".