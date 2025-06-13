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مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في اعتراض "صواريخ إيران"

Lebanon 24
13-06-2025 | 16:58
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قال مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي يساعد في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران ردا على هجوم إسرائيل.
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وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة نقلت أصولا عسكرية أقرب إلى إسرائيل بهدف المساعدة في عمليات الاعتراض الصاروخي وتعزيز حماية القواعد الأمريكية في المنطقة بشكل أفضل.


وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤول تفاصيل كيفية تقديم الدعم، استخدمت الولايات المتحدة، في هجمات سابقة، مقاتلات تابعة لسلاح الجو ومدمرات بحرية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي لاعتراض الصواريخ.
 
 
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يناقش الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
 
وأفاد الإعلام الرسمي في طهران ليل الجمعة أن المجال الجوي الإيراني سيبقى مغلقا حتى السبت عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران ورد طهران الصاروخي عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "هيئة الطيران المدني أعلنت في إشعارات للطيران أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقا حتى السبت".
 
 
 
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