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عربي-دولي

إيران تُطلق المزيد من الصواريخ.. ودوي صفارات الإنذار في عدة مناطق باسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 23:11
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دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل صباح اليوم السبت عقب رصد صواريخ من إيران.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله، يوم الجمعة، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل.

وحسبما قال المسؤول الإيراني الذي وصفته "سي إن إن" بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".

وأفاد داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.

وأضاف دانون في كلمة بمجلس الأمن الدولي أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.

وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".

وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".

واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات الإيرانية لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".

وكان دانون قد قال أمس الجمعة إن العملية العسكرية ضد إيران لن تكون قصيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.(سكاي نيوز)

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