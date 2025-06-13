إيران تُطلق المزيد من الصواريخ.. ودوي صفارات الإنذار في عدة مناطق باسرائيل

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دوت في عدة مناطق في أنحاء السبت عقب رصد صواريخ من .وقال الجيش إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران.وأفادت صحيفة " " بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل.وكانت شبكة " إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله، يوم الجمعة، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل.وحسبما قال المسؤول الذي وصفته "سي إن إن" بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".وأفاد داني دانون، مندوب إسرائيل لدى ، بأن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.وأضاف دانون في كلمة بمجلس أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".وكان دانون قد قال أمس الجمعة إن العملية العسكرية ضد إيران لن تكون قصيرة، حسبما أفادت وكالة للأنباء.(سكاي نيوز)