عن برنامج ايران النووي.. هذا ما قاله ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أمس الجمعة، انه ليس من الواضح ما إذا كان لا يزال لدى إيران
برنامج نووي، في حين حذر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن الضربات وحدها لن تؤدي للقضاء على مشروع طهران النووي
.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
الجمعة إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني
بالكامل بحملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل
هجمات واسعة النطاق على إيران.
وأضاف هنغبي في تصريحات لـ"القناة 13" الإسرائيلية
أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة الولايات المتحدة
، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماماً".
واعتبر مستشار الأمن القومي
الإسرائيلي أنه "من المستحيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني باستخدام القوة فقط، قائلاً: "من المستحيل تدمير البرنامج النووي بالقوة وحدها. الهدف هو جعل الإيرانيين يدركون أن عليهم وقف البرنامج النووي".
من جهته
، قال الرئيس الأميركي، في مقابلة مع وكالة "رويترز
" أمس الجمعة، إنه "ليس واضحاً ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي".
وأكد ترامب
أنه وفريقه كانوا "على علم بكل شيء" عن خطة إسرائيل لمهاجمة إيران، وأنه قدم لطهران تحذيراً واضحاً بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي. وأضاف: "كنا على علم بكل شيء، وحاولت جاهداً إنقاذ إيران من الإذلال والموت. حاولت جاهداً إنقاذهم لأنني كنت أود أن ننجح في التوصل إلى اتفاق". وتابع: "لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق، لم يفت الأوان بعد".(العربية)