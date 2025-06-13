عن برنامج ايران النووي.. هذا ما قاله ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الجمعة، انه ليس من الواضح ما إذا كان لا يزال لدى برنامج نووي، في حين حذر مسؤول إسرائيلي رفيع من أن الضربات وحدها لن تؤدي للقضاء على مشروع .وقال الجمعة إنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي بالكامل بحملة عسكرية، وذلك بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.وأضاف هنغبي في تصريحات لـ"القناة 13" أن الحملة العسكرية قد "تهيئ الظروف لاتفاق طويل الأمد، بقيادة ، من شأنه أن يلغي البرنامج النووي تماماً".واعتبر مستشار الإسرائيلي أنه "من المستحيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني باستخدام القوة فقط، قائلاً: "من المستحيل تدمير البرنامج النووي بالقوة وحدها. الهدف هو جعل الإيرانيين يدركون أن عليهم وقف البرنامج النووي".، قال الرئيس الأميركي، في مقابلة مع وكالة " " أمس الجمعة، إنه "ليس واضحاً ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي".وأكد أنه وفريقه كانوا "على علم بكل شيء" عن خطة إسرائيل لمهاجمة إيران، وأنه قدم لطهران تحذيراً واضحاً بضرورة إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي. وأضاف: "كنا على علم بكل شيء، وحاولت جاهداً إنقاذ إيران من الإذلال والموت. حاولت جاهداً إنقاذهم لأنني كنت أود أن ننجح في التوصل إلى اتفاق". وتابع: "لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق، لم يفت الأوان بعد".(العربية)