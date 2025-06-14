إيران: أميركا قدمت معلومات ودعما سياسيا لضربات إسرائيل

Advertisement

قال سفير لدى ، مساء الجمعة، إن 78 شخصا بينهم مسؤولون عسكريون كبار قتلوا، وأصيب أكثر من 320، جرّاء الهجمات على إيران.وأكد السفير إيرواني، في اجتماع طارئ لمجلس التابع للأمم المتحدة في أن "الهجوم البربري والإجرامي" والاغتيالات الإسرائيلية استهدفت مسؤولين عسكريين كبارا وعلماء نوويين.واتهم إيرواني بأنها قدمت معلومات استخباراتية ودعما سياسيا لضربات .وأضاف أن "أميركا متواطئة من خلال المساعدة والتمكين لهذه الجرائم وتتحمل نصيبا في المسؤولية الكاملة عن العواقب".وشدد أنه "على إدانة هجمات إسرائيل غير الشرعية".وأعلن الجيش الجمعة أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.