Advertisement

عربي-دولي

إيران: أميركا قدمت معلومات ودعما سياسيا لضربات إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1375302-638854830407858321.jpg
Doc-P-1375302-638854830407858321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مساء الجمعة، إن 78 شخصا بينهم مسؤولون عسكريون كبار قتلوا، وأصيب أكثر من 320، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على إيران.
Advertisement


وأكد السفير إيرواني، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك أن "الهجوم البربري والإجرامي" والاغتيالات الإسرائيلية استهدفت مسؤولين عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

واتهم إيرواني واشنطن بأنها قدمت معلومات استخباراتية ودعما سياسيا لضربات إسرائيل.

وأضاف أن "أميركا متواطئة من خلال المساعدة والتمكين لهذه الجرائم وتتحمل نصيبا في المسؤولية الكاملة عن العواقب".

وشدد أنه "على مجلس الأمن إدانة هجمات إسرائيل غير الشرعية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.
مواضيع ذات صلة
مندوب إيران بالأمم المتحدة يتهم أميركا بتقديم معلومات استخباراتية ودعم سياسي لضربات إسرائيل
lebanon 24
14/06/2025 10:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الضربة الإسرائيلية على إيران.. سفير أميركا لدى إسرائيل يكشف هذه المعلومات
lebanon 24
14/06/2025 10:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
lebanon 24
14/06/2025 10:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: إدارة ترامب تمنحنا دعما سياسيا غير مشروط
lebanon 24
14/06/2025 10:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:54 | 2025-06-14
03:54 | 2025-06-14
03:45 | 2025-06-14
03:34 | 2025-06-14
03:32 | 2025-06-14
03:30 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24