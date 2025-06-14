بعد اغلاقه أمس.. الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي

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أعلنت هيئة الطيران المدني ، السبت، عن إعادة فتح مجاله الجوي الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.وذكر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، صباح السبت، أن فتح الأجواء أمام المدني سيتم اعتبارا من الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي.جاء ذلك بعد يوم من تعليق الرحلات الجوية وسط تصاعد التوتر بين وإسرائيل.وصباح الجمعة، اعترضت طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي في عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي للبلاد.ونقلت " " عن مصدر عسكري مسؤول في ، القول إن "طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر".كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية "تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيبا بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية".