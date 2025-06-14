"أسابيع من القتال".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إن لم تنجح بعد في إغراق منظومات الدفاع الإسرائيلية والأميركية بشكلٍ كبير، ويعودُ ذلك أساساً إلى معدل إطلاق نار مُنخفض نسبياً، مما يشير إلى اقتصاد في إنفاق الصواريخ استعداداً لأسابيع من القتال.

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وتقولُ الصحيفة في تقرير ترجمهُ " " إنَّ اليوم الأول من الحرب مع إيران قد انتهى، ويمكن تحديد 3 اتجاهات رئيسية وهي على النحو التالي:

1- وتيرة أبطأ من المتوقع

أطلقت إيران الصواريخ بوتيرة أبطأ مما قدرت ، ويقول الجيش إنه تم إطلاق حوالى 50 صاروخاً في كلّ من القصفين الأولين الذين حصلا، وبضع عشرات أخرى في القصفين التاليين، وفق ما تزعم "معاريف".

2- ضربة مباشرة إلى المركز

لم تُدمج هذه الهجمات في أسراب كبيرة من الطائرات المسيرة، بل في دفعات صغيرة منها، تم اعتراضها. وهكذا، لم يتمكن الإيرانيون من إغراق التابعة للجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، رغم قلة الإصابات المباشرة ونتائجها المدمرة. في الوقت نفسه، تتجه سفن حربية أميركية إلى المنطقة للمساعدة في هذا المسعى، كما تقول الصحيفة.

3- الحفاظ والادخار

يُرجع الجيش ما حصل إلى سببين، إذ تم على لسلاح الجو في بداية الهجوم، فيما تعرضت عشرات مواقع الإطلاق للهجوم في الضربة الافتتاحية من قِبل سلاح الجو، مما صعّب على الجيش الإيراني تكوين صورة ظرفية عن قواتنا والعدو، وإرسال الأوامر، وفهم ما تبقى لديهم وأين. كذلك، يُقدّر الجيش الإسرائيلي أن الإيرانيين يُدركون أن الحرب ستستمر لأسابيع، وأنه يجب الحفاظ على الصواريخ والترسانة المُستنزفة.