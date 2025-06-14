بعد الأنباء عن اغتياله.. هذا ما قيلَ في إسرائيل عن مصير قاآني

ذكرت صحيفة " " أن الغموض يتزايد إزاء مصير الجنرال ، قائد ، وذلك بعد تقارير تفيد عن مقتله إبان الإسرائيلية المُكثفة التي استهدفت ، فجر الجمعة.

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وقالت الصحيفة إنه كان من المُفترض أن يقود نفسه الهجمات التي نفذتها إيران ضد رداً على القصف الذي طالها، وأضافت: "لكن، حتى الآن، ورغم تقارير لصحيفة تايمز تتحدث عن مقتل قاآني، لم يؤكد أي مصدر إسرائيلي رسمي اغتياله أو حتى محاولة قتله".

وتابعت: "على أي حال، لا يزالُ الجيش في حالة تأهب قصوى تحسباً لوقوع سيناريو ينجحُ فيه فيلق بتفعيل مهامه المُختلفة في المنطقة".

(رصد لبنان24)