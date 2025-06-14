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عربي-دولي
بعد الأنباء عن اغتياله.. هذا ما قيلَ في إسرائيل عن مصير قاآني
Lebanon 24
14-06-2025
|
04:21
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ذكرت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
أن الغموض يتزايد إزاء مصير الجنرال
الإيراني
اسماعيل قاآني
، قائد
فيلق القدس
، وذلك بعد تقارير تفيد عن مقتله إبان
الغارات
الإسرائيلية المُكثفة التي استهدفت
إيران
، فجر الجمعة.
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وقالت الصحيفة إنه كان من المُفترض أن يقود
قاآني
نفسه الهجمات التي نفذتها إيران ضد
إسرائيل
رداً على القصف الذي طالها، وأضافت: "لكن، حتى الآن، ورغم تقارير لصحيفة
نيويورك
تايمز تتحدث عن مقتل قاآني، لم يؤكد أي مصدر إسرائيلي رسمي اغتياله أو حتى محاولة قتله".
وتابعت: "على أي حال، لا يزالُ الجيش
الإسرائيلي
في حالة تأهب قصوى تحسباً لوقوع سيناريو ينجحُ فيه فيلق
القدس
بتفعيل مهامه المُختلفة في المنطقة".
(رصد لبنان24)
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