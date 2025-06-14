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عربي-دولي

بعد الأنباء عن اغتياله.. هذا ما قيلَ في إسرائيل عن مصير قاآني

Lebanon 24
14-06-2025 | 04:21
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الغموض يتزايد إزاء مصير الجنرال الإيراني اسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، وذلك بعد تقارير تفيد عن مقتله إبان الغارات الإسرائيلية المُكثفة التي استهدفت إيران، فجر الجمعة.
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وقالت الصحيفة إنه كان من المُفترض أن يقود قاآني نفسه الهجمات التي نفذتها إيران ضد إسرائيل رداً على القصف الذي طالها، وأضافت: "لكن، حتى الآن، ورغم تقارير لصحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن مقتل قاآني، لم يؤكد أي مصدر إسرائيلي رسمي اغتياله أو حتى محاولة قتله".
 
وتابعت: "على أي حال، لا يزالُ الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسباً لوقوع سيناريو ينجحُ فيه فيلق القدس بتفعيل مهامه المُختلفة في المنطقة". 
 
 
(رصد لبنان24)
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