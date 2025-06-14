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عربي-دولي

قبل الضربة على إيران... ماذا أرسلت أميركا لإسرائيل؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 05:29
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كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة قامت سرا بشحن حوالي 300 صاروخ من نوع AGM-114 هيلفاير إلى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لمسؤولين أميركيين.
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ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أكد المسؤولون أن واشنطن كانت على علم مسبق بخطط إسرائيل لضرب أهداف نووية وعسكرية إيرانية فجر الجمعة.

كما أفادوا بأن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية ساعدت لاحقا في اعتراض أكثر من 150 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلقت ردا على الهجوم.

ونقل عن مسؤول دفاعي أميركي كبير قوله إن صواريخ هيلفاير، وهي ذخائر موجهة بالليزر، مثالية لهجمات دقيقة على الأفراد ومراكز القيادة، "كانت مفيدة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم أكثر من 100 طائرة لضرب كبار ضباط الحرس الثوري وعلماء نوويين ومراكز تحكم حول أصفهان وطهران.

ولأن الصواريخ كانت جزءا من صفقة أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي وافق عليها الكونغرس في شباط، لم يتطلب النقل أي إخطار جديد. (روسيا اليوم)

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