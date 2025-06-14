ليلة الهجوم الإسرائيليّ... "خطأ فادح" ارتكبه القادة الإيرانيّون صحيفة تتحدث عنه

ذكرت صحيفة "New York Times" الأميركية أن "كبار الإيرانيين كانوا يخططون منذ أكثر من أسبوع لهجوم إسرائيلي في حال فشل المحادثات النووية مع ، لكنهم ارتكبوا خطأً فادحًا في التقدير.

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وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون مقربون من القيادة يوم الجمعة إنهم لم يتوقعوا أبدا أن تشن هجوما قبل جولة أخرى من المحادثات كان من المقرر عقدها المقبل في . كما ورفضوا التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك، ووصفوها بأنها دعاية إسرائيلية تهدف إلى الضغط على لتقديم تنازلات بشأن برنامجها في تلك المحادثات.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن كبار القادة العسكريين لم يلجأوا إلى منازل آمنة في الليلة التي شنت فيها إسرائيل هجومها، بل بقوا في منازلهم.

وبحسب الصحيفة، تجاهل الجنرال أمير علي حاجي ، قائد وحدة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وكبار أركانه توجيهًا بعدم التجمع في مكان واحد، وعقدوا اجتماعًا طارئًا للحرب في في ، وقُتلوا عندما ضربت إسرائيل .

وقال حميد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية للصحيفة، "فاجأ الهجوم القيادة تمامًا، لا سيما مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين. كما كشف عن افتقارنا للدفاع الجوي المناسب وقدرتهم على قصف مواقعنا وقواعدنا العسكرية الحيوية دون مقاومة".