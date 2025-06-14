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بالأسماء.. إسرائيل تعلن مقتل 9 علماء نوويين إيرانيين

Lebanon 24
14-06-2025 | 06:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو تمكن من اغتيال 9 من أبرز العلماء والخبراء الذين لعبوا أدوارا محورية في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال سلسلة من الغارات التي نفذت مع انطلاق عملية "الأسد الصاعد".
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وأفاد بيان الجيش أن العلماء التسعة يعدون من "العقول العلمية الفاعلة" في برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كلا منهم يمتلك عقودا من الخبرة في مجالات دقيقة، مثل الفيزياء النووية، والهندسة الذرية، والكيماوية، وهندسة المواد.

وفي ما يلي أسماء العلماء الذين تمت تصفيتهم من:
فريدون عباسي، خبير في الهندسة الذرية.

محمد مهدي طهرانجي، خبير في الفيزياء.

أكبر مطلب زاده، خبير في الهندسة الكيماوية.

سعيد برجي، خبير في هندسة المواد.

أمير حسن فكهي، خبير في الفيزياء.

عبد الحميد منوشهر، خبير في فيزياء المفاعلات النووية.

منصور عسكري، خبير في الفيزياء.

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني، خبير في الهندسة الذرية.

علي باكوايي كتريمي، خبير في الميكانيك.
 
وبحسب البيان، فإن هذه الشخصيات كانت تشكل ركيزة أساسية في التقدم الذي أحرزه النظام الإيراني في سعيه نحو امتلاك أسلحة نووية، وأن اغتيالهم يمثل "ضربة" لقدرات إيران على مواصلة تطوير أسلحة دمار شامل. (سكاي نيوز عربية) 
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