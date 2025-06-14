ماذا قصفت إيران في إسرائيل؟ هذا هو "بنك الأهداف"!

استهدف القصف الصاروخي على ، ليل الجمعة وفجر السبت، بنكاً متنوعاً من الأهداف، اعترفت الحكومة بقسم منها، فيما كشفت مصادر إسرائيلية عن القسم الآخر.

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وجاء القصف الصاروخي الإيراني رداً على التي شنتها إسرائيل على فجر الجمعة، واستهدفت قادة عسكريين ومنشآت نووية ضمن سلسلة كبيرة من الأهداف.

الأهداف التي طالتها الصواريخ واعترفت إسرائيل بها هي: ، ووزارة الاقتصاد، وقاعدة تل نوف الجوية، ومركز المالي، وعدة مناطق في حيفا، منصة قبالة سواحل غزة.

ووفق مصادر إسرائيلية، فقد استهدفت الضربات الإيرانية عدة أماكن لم تعترف بها تل أبيب حتى اللحظة وهي: الجوية نفاتيم في الجنوب، وبطارية الحديدية في وسط إسرائيل، ومبنى للاستخبارات في ، ومقر الاستخبارات في شمال إسرائيل، إضافة إلى منازل بعض الإسرائيليين.

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية، في وقت مبكر السبت، بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران، فجر الجمعة، في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي. (العربية نت)