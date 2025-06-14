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ماذا قصفت إيران في إسرائيل؟ هذا هو "بنك الأهداف"!

Lebanon 24
14-06-2025 | 07:00
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استهدف القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ليل الجمعة وفجر السبت، بنكاً متنوعاً من الأهداف، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بقسم منها، فيما كشفت مصادر إسرائيلية عن القسم الآخر.
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وجاء القصف الصاروخي الإيراني رداً على الغارات التي شنتها إسرائيل على إيران فجر الجمعة، واستهدفت قادة عسكريين ومنشآت نووية ضمن سلسلة كبيرة من الأهداف.
الأهداف التي طالتها الصواريخ الإيرانية واعترفت إسرائيل بها هي: وزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، وقاعدة تل نوف الجوية، ومركز تل أبيب المالي، وعدة مناطق في حيفا، منصة الغاز قبالة سواحل غزة.
ووفق مصادر إسرائيلية، فقد استهدفت الضربات الإيرانية عدة أماكن لم تعترف بها تل أبيب حتى اللحظة وهي: القاعدة الجوية نفاتيم في الجنوب، وبطارية القبة الحديدية في وسط إسرائيل، ومبنى للاستخبارات في منطقة تل أبيب، ومقر الاستخبارات في شمال إسرائيل، إضافة إلى منازل بعض القادة الإسرائيليين.
وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية، في وقت مبكر السبت، بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران، فجر الجمعة، في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي. (العربية نت)
 
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