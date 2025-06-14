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إيران تُسقط طائرة "اف-35" إسرائيليّة... وهذا مصير الطيّار

Lebanon 24
14-06-2025 | 08:40
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أفاد التلفزيون الإيراني أن القوات البري أسرت الطيار الإسرائيلي الذي قفز من مقاتلة F-35 بعد استهدافها.
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وكان الجيش الإيراني أعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في غرب البلاد.

وجاء في بيان للجيش نشرته وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتين، أن "قوات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت السبت مقاتلة إف 35 إسرائيلية جديدة".
 
وأضاف البيان أن "إسقاط الطائرة تم بعد إسقاط عدد من الطائرات المماثلة الجمعة".

وأوضح أن الطيار الإسرائيلي تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمها، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا حتى اللحظة.

وأبرزت أن العلاقات العامة للجيش ستنشر "تفاصيل إضافية لاحقا".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أكاذيب جديدة من إنتاج الجيش الإيراني وأبواقه الإعلامية بخصوص إسقاط طائرات حربية في الأجواء الإيرانية. النظام الإيراني - وكعادته - يكذب". (سكاي نيوز عربية) 
 
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