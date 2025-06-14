26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تُسقط طائرة "اف-35" إسرائيليّة... وهذا مصير الطيّار
Lebanon 24
14-06-2025
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد التلفزيون
الإيراني
أن القوات البري أسرت الطيار
الإسرائيلي
الذي قفز من مقاتلة F-35 بعد استهدافها.
Advertisement
وكان الجيش الإيراني أعلن أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في غرب البلاد.
وجاء في بيان للجيش نشرته وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتين، أن "قوات الدفاع الجوي
الإيرانية
أسقطت السبت مقاتلة إف 35 إسرائيلية جديدة".
وأضاف البيان أن "إسقاط الطائرة تم بعد إسقاط عدد من الطائرات المماثلة الجمعة".
وأوضح أن الطيار الإسرائيلي تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمها، إلا أن مصيره لا يزال مجهولا حتى اللحظة.
وأبرزت أن العلاقات
العامة للجيش
ستنشر "تفاصيل إضافية لاحقا".
في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أكاذيب جديدة من إنتاج الجيش الإيراني وأبواقه الإعلامية بخصوص إسقاط طائرات حربية في الأجواء الإيرانية. النظام الإيراني - وكعادته - يكذب". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار
Lebanon 24
تحطم طائرة حربيّة في فنلندا... وهذا مصير الطيّار
14/06/2025 18:53:19
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مصير طيار المقاتلة الإسرائيلية F35 التي أسقطت "غير معروف"
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مصير طيار المقاتلة الإسرائيلية F35 التي أسقطت "غير معروف"
14/06/2025 18:53:19
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة موسكو يؤكد إسقاط طائرة من دون طيار حاولت مهاجمة العاصمة
Lebanon 24
عمدة موسكو يؤكد إسقاط طائرة من دون طيار حاولت مهاجمة العاصمة
14/06/2025 18:53:19
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث الجيش الإسرائيلي: لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إيرانية بشأن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال الطيار
Lebanon 24
متحدث الجيش الإسرائيلي: لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إيرانية بشأن إسقاط مقاتلة إسرائيلية واعتقال الطيار
14/06/2025 18:53:19
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
Lebanon 24
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:01 | 2025-06-14
14/06/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
Lebanon 24
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
11:00 | 2025-06-14
14/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
Lebanon 24
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
10:54 | 2025-06-14
14/06/2025 10:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
Lebanon 24
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
10:50 | 2025-06-14
14/06/2025 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران
Lebanon 24
6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران
10:37 | 2025-06-14
14/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
20:47 | 2025-06-13
13/06/2025 08:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقهما.. تيم حسن يظهر برفقة طليقته ديما بياعة في دبي والجمهور: "أين وفاء؟" (فيديو)
23:10 | 2025-06-13
13/06/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
05:49 | 2025-06-14
14/06/2025 05:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
Lebanon 24
ليس بالصواريخ والطائرات.. "هجوم من نوع آخر" تخشاه إسرائيل
15:35 | 2025-06-13
13/06/2025 03:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:20 | 2025-06-13
13/06/2025 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:01 | 2025-06-14
"حصن صهيون": فضيحة تل أبيب التي فجّرتها إيران
11:00 | 2025-06-14
"طبول الحرب تُقرع".. خبراء يكشفون آفاق المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
10:54 | 2025-06-14
رسميّاً... تأجيل زفاف نجل نتنياهو
10:50 | 2025-06-14
تركيا متأهبة.. هذا ما يُقلقها من هجوم إسرائيل على إيران
10:37 | 2025-06-14
6 عوامل دفعت إسرائيل لاختيار هذا التوقيت لضرب إيران
10:31 | 2025-06-14
بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.. "The Spectator": بداية حقبة جديدة في الشرق الأوسط
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
14/06/2025 18:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24