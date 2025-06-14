عراقجي عن استمرار المباحثات مع واشنطن: "أمر غير مبرر"

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وأوضح عراقجي، في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كلاس، أن "الأعمال العدائية لإسرائيل ناجمة عن دعم واشنطن المباشر"، مؤكدا أن "استمرار المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام أمر غير مبرر". قال عباس عراقجي، السبت، إن استمرار المحادثات غير المباشرة بين وطهران، "أمر غير مبرر".وأوضح عراقجي، في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كلاس، أن "الأعمال العدائية لإسرائيل ناجمة عن دعم واشنطن المباشر"، مؤكدا أن "استمرار المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام أمر غير مبرر".

وأدان الوزير "انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها، ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والتي أدت إلى مقتل مجموعة من العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين"، ودعا إلى "رد عالمي حاسم وإدانة دولية للعدوان ".

كما شدد عراقجي على أن "مهاجمة المنشآت النووية السلمية أمر غير قانوني ومحظور تماما بموجب القانون الدولي، والمجتمع الدولي مُلزم بمحاسبة النظام الصهيوني على هذا الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون".