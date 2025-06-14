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عراقجي عن استمرار المباحثات مع واشنطن: "أمر غير مبرر"

Lebanon 24
14-06-2025 | 09:06
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن استمرار المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، "أمر غير مبرر".
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وأوضح عراقجي، في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أن "الأعمال العدائية لإسرائيل ناجمة عن دعم واشنطن المباشر"، مؤكدا أن "استمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني أمر غير مبرر".
 
وأدان الوزير الإيراني "انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها، ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والتي أدت إلى مقتل مجموعة من العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين"، ودعا إلى "رد عالمي حاسم وإدانة دولية للعدوان الإسرائيلي".
 
كما شدد عراقجي على أن "مهاجمة المنشآت النووية السلمية أمر غير قانوني ومحظور تماما بموجب القانون الدولي، والمجتمع الدولي مُلزم بمحاسبة النظام الصهيوني على هذا الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون".
 
 
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