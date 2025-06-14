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عربي-دولي

الرئيس الإيراني: استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل برد "أشد وأوسع"

Lebanon 24
14-06-2025 | 11:57
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توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت، إسرائيل بـ"رد أقوى" في حال استمرت في شن ضرباتها الجوية التي بدأت الجمعة، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية.
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ونقلت الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "استمرار العدوان الصهيوني سيقابل برد أشد وأقسى من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، مؤكداً عزم بلاده على "التصدي للهجمات الإسرائيلية بكل قوة".

وكشف الرئيس الإيراني عن نجاح قوات بلاده في إسقاط أسلحة إسرائيلية "قيل إن الرادارات لا تتمكن من رصدها"، مضيفاً أن "إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة في هجماتها، في وقت تجري فيه طهران مفاوضات مع واشنطن".

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن طهران وجهت تحذيرات مباشرة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مؤكدة أن قواعدها العسكرية وسفنها في المنطقة ستكون هدفاً للرد الإيراني في حال تدخلت تلك الدول لإحباط الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن طهران أبلغت رسمياً العواصم الثلاث بأنها ستباشر هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل، محذرة من أن أي تدخل عسكري لدول حليفة لتل أبيب سيقابل برد شامل، يشمل استهداف القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخليج والسفن والوحدات البحرية في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر.

وفي تصعيد إضافي، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى أن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستتواصل في المرحلة المقبلة. وأوضح أحد المسؤولين المطلعين أن "الحرب التي اندلعت مع بدء العدوان الإسرائيلي ستتوسع لتشمل القواعد الأميركية في المنطقة خلال الأيام المقبلة"، محذراً من أن "المعتدين سيكونون عرضة لرد مؤلم وقاسٍ".

وفي ظل التصعيد المتسارع، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق مطار بن غوريون الدولي حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس حالة التأهب القصوى التي تعيشها تل أبيب تحسباً لمزيد من الهجمات. (العربية)
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