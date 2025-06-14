"خلال ساعات".. إيران تهدد بهجوم عنيف مرتقب ضد إسرائيل

قال التلفزيون الرسمي ، مساء السبت، إن هناك "هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة متوقعة ضد خلال ساعات".

Advertisement

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في قوله: "لا يمكننا منع ما سيحدث اليوم".

ويأتي هذا الكلام بعدما أعلنت وكالة تسنيم للأنباء، مساء السبت، أنَّ "الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في عدة مناطق بالبلاد".





وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية.





كذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية في قاعدة تبريز تصدت لمجموعة ، وتابعت: "كذلك، تم أيضاً سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي".





إلى ذلك، كشفت وكالة أنباء "فارس" أيضا أن الدفاع الجوي الإيراني تصدّى لمسيرات صغيرة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.



وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوماً جوياً واسع النطاق على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.



وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.



وقال ، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج الإيراني، مؤكداً أن "طائرات تابعة لسلاح الجو ستحلق قريبا في سماء طهران".



وشدد خلال على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام". (سكاي نيوز عربية)