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عربي-دولي

"خلال ساعات".. إيران تهدد بهجوم عنيف مرتقب ضد إسرائيل

Lebanon 24
14-06-2025 | 15:29
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قال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن هناك "هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة متوقعة ضد إسرائيل خلال ساعات".
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بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "لا يمكننا منع ما سيحدث اليوم".
 
 
ويأتي هذا الكلام بعدما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، مساء السبت، أنَّ "الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في عدة مناطق بالبلاد".


وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية.


كذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية في قاعدة تبريز تصدت لمجموعة مسيرات، وتابعت: "كذلك، تم أيضاً سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي".


إلى ذلك، كشفت وكالة أنباء "فارس" أيضا أن الدفاع الجوي الإيراني تصدّى لمسيرات صغيرة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.
وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل وجهت "ضربة فعلية" للبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ستحلق قريبا في سماء طهران".

وشدد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي على أن إسرائيل "ستضرب كل موقع وكل هدف يتبع للنظام". (سكاي نيوز عربية)
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