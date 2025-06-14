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عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق
Lebanon 24
14-06-2025
|
18:57
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قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، فجر الأحد، في منشور على حسابه في "إكس": "
طهران
تحترق".
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وجاء منشور
كاتس
بعدما أفادت
وزارة النفط الإيرانية
فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران، بعيد إعلان
إيران
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على
إسرائيل
.
وأعلن أن "القوات
الإسرائيلية
ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقاً".
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