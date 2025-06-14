Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق

Lebanon 24
14-06-2025 | 18:57
A-
A+
Doc-P-1375844-638855497070189026.jpg
Doc-P-1375844-638855497070189026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فجر الأحد، في منشور على حسابه في "إكس": "طهران تحترق".
Advertisement
وجاء منشور كاتس بعدما أفادت وزارة النفط الإيرانية فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران، بعيد إعلان إيران إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.
وأعلن أن "القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقاً".
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
lebanon 24
15/06/2025 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا واصل خامنئي أوامره بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فإن طهران ستحترق
lebanon 24
15/06/2025 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
lebanon 24
15/06/2025 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لو لم أُرسل قوات إلى لوس أنجلوس لكانت تحترق الآن
lebanon 24
15/06/2025 05:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:48 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
22:38 | 2025-06-14
22:37 | 2025-06-14
22:32 | 2025-06-14
21:59 | 2025-06-14
19:35 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24