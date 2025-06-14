وزير الدفاع الإسرائيلي: طهران تحترق

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قال ، فجر الأحد، في منشور على حسابه في "إكس": " تحترق".وجاء منشور بعدما أفادت فجر الأحد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت خزانين للوقود في طهران، بعيد إعلان إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على .