معركة بلا خطوط حمراء.. إسرائيل تقصف مقر وزارة الدفاع الإيرانية

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قصفت فجر اليوم الأحد، في ، في استمرار لما يبدو أنه "معركة بلا خطوط حمراء".وأعلن الجيش الأحد أنه استهدف مقر ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية" وأهدافا أخرى.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية نفذت قرابة الساعة 2:40 صباحا "سلسلة واسعة من الضربات التي تستند إلى معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف في طهران تتعلق بمشروع الأسلحة النووية للنظام "، وكذلك على مستودعات وقود.أضاف "شملت الأهداف مقر ومقر "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" للمشرع وأهدافا إضافية تساهم في تعزيز جهود للحصول على أسلحة نووية".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت، هجوماً جوياً على طهران، استهدف مقر لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.ووفقاً للتقارير الأولية، فقد وقع الهجوم في منطقة "نوبنياد" طهران، وأدى إلى أضرار جزئية في أحد المباني الإدارية التابعة للوزارة.كما استهدف الهجوم، في غارة منفصلة ضمن نفس المنطقة، مقر " والابتكارات الدفاعية" التابعة لوزارة الدفاع، المعروفة اختصاراً بـ"سپند" (SPND)، والتي تُعنى بتطوير البرامج الدفاعية والعسكرية المتقدمة.ولم تصدر حتى اللحظة بيانات رسمية عن حجم الأضرار أو وجود خسائر بشرية. (العين)