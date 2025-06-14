معركة بلا خطوط حمراء.. إسرائيل تقصف مقر وزارة الدفاع الإيرانية

قصفت إسرائيل
فجر اليوم الأحد، مقر وزارة الدفاع
في طهران
، في استمرار لما يبدو أنه "معركة بلا خطوط حمراء".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
الأحد أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية
ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية" وأهدافا أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية نفذت قرابة الساعة 2:40 صباحا "سلسلة واسعة من الضربات التي تستند إلى معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف في طهران تتعلق بمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني
"، وكذلك على مستودعات وقود.
أضاف "شملت الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية
ومقر "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" للمشرع النووي
وأهدافا إضافية تساهم في تعزيز جهود إيران
للحصول على أسلحة نووية".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت، هجوماً جوياً على العاصمة الإيرانية
طهران، استهدف مقر القيادة المركزية
لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ووفقاً للتقارير الأولية، فقد وقع الهجوم في منطقة "نوبنياد" شمال شرق
طهران، وأدى إلى أضرار جزئية في أحد المباني الإدارية التابعة للوزارة.
كما استهدف الهجوم، في غارة منفصلة ضمن نفس المنطقة، مقر "منظمة الأبحاث
والابتكارات الدفاعية" التابعة لوزارة الدفاع، المعروفة اختصاراً بـ"سپند" (SPND)، والتي تُعنى بتطوير البرامج الدفاعية والعسكرية المتقدمة.
ولم تصدر حتى اللحظة بيانات رسمية عن حجم الأضرار أو وجود خسائر بشرية. (العين)