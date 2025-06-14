بالفيديو.. الدمار يعمّ تل أبيب ومشهد يرصد لحظة قصفها بصواريخ إيرانية

أبنية سويت بالارض #تل_أبيب pic.twitter.com/uljqgEcS95
— ابو صالح (@abosalehmohsen) June 15, 2025
أبنية سويت بالارض #تل_أبيب pic.twitter.com/uljqgEcS95
هكذا تساقطت الصواريخ الايرانية على تل ابيب pic.twitter.com/IQs6Aqd2lN
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 15, 2025
هكذا تساقطت الصواريخ الايرانية على تل ابيب pic.twitter.com/IQs6Aqd2lN
نفق تحت بناية سكنية في تل أبيب. pic.twitter.com/PiXw28CJLa
— 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) June 15, 2025
نفق تحت بناية سكنية في تل أبيب. pic.twitter.com/PiXw28CJLa