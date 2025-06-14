بالفيديو.. الدمار يعمّ تل أبيب ومشهد يرصد لحظة قصفها بصواريخ إيرانية

تعرّضت ، فجر الأحد، لهجمات صاروخية إيرانية شديدة أسفرت عن تضرر عدد من المباني واحتراقها بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

وفي السياق، تحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط أكثر من 3 قتلى ونحو 100 مصاب جراء سقوط صواريخ على منطقة جنوب تل أبيب، فيما أفيد عن وجود 35 مفقوداً.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة " " أن الصواريخ أصابت 6 مواقع في تل أبيب مباشرة.

إلى ذلك، انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة القصف الذي تعرضت له تل أبيب، حيث انهمرت عليها رشقة صاروخية كثيفة.