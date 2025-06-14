هل نجحت إسرائيل بتعطيل عمل "مصفاة طهران"؟

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وكانت وكالة "تسنيم" قد أفادت باستهداف إسرائيل لمصفاة نفط طهران، موضحة أن الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.وفي وقت متأخر من مساء السبت، باغت الجيش الايرانيين بشن أكبر هجوم على طهران حتى الآن، منذ بدء عملية "شعب كالأسد"، التي تدخل يومها الثالث.وتزامن الهجوم الإسرائيلي مع إطلاق موجة صاروخية جديدة على .