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هل نجحت إسرائيل بتعطيل عمل "مصفاة طهران"؟

Lebanon 24
14-06-2025 | 22:54
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أكدت وزارة النفط الإيرانية، أن مصفاة طهران جنوبي العاصمة، سليمة ونشاطها مستمر دون انقطاع.
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وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أفادت باستهداف إسرائيل  لمصفاة نفط طهران، موضحة أن الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك.

 وفي وقت متأخر من مساء السبت، باغت الجيش الإسرائيلي الايرانيين بشن أكبر هجوم على طهران حتى الآن، منذ بدء عملية "شعب كالأسد"، التي تدخل يومها الثالث.

وتزامن الهجوم الإسرائيلي مع إطلاق إيران موجة صاروخية جديدة على إسرائيل.
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