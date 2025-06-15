إيهود باراك في تصريح لافت.. ماذا قال عن إسقاط "نظام إيران"؟

قال الأسبق، ، إن "لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة بمفردها بهدف إسقاط النظام "، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الحلفاء الدوليين لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تفرضها .

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وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" ، الأحد، أشار إلى أن العملية العسكرية الأخيرة ضد "حققت إنجازات كبيرة"، لكنها تدخل الآن في "اختبار طويل ومؤلم"، بحسب تعبيره.





وأضاف باراك: "قد تتسارع وتيرة الأحداث إذا قررت إيران المضي نحو امتلاك سلاح نووي، انطلاقًا من مزاعم بأن الهجوم – الصادر عن دولة تُوصف دوليًا بأنها نووية ولم توقّع على معاهدة عدم الانتشار – يمثل تهديدًا وجوديًا".



وانتقد رئيس الوزراء الأسبق ما وصفه بـ"أجواء النشوة" في ووسائل الإعلام بعد إعلان رئيس الوزراء "إزالة التهديد الإيراني"، معتبراً أن هذه التصريحات "سابقة لأوانها وبعيدة عن الواقع".



